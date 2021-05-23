Місцеві жителі розповіли, що вертоліт над селом таки пролітав цього дня. Проте про жодну катастрофу і не мовилось.

До теми Забув, де припаркував авто: львів'янин викликав поліцію і отримав штраф – фото

Чоловік, що телефонував, був нетверезим

Поліцейські знайшли і "небайдужого громадянина", який і зателефонував у поліцію. Як виявилось, чоловік був сильно нетверезий. Правоохоронці склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спецслужб.



Тепер правопорушнику доведеться заплатити штраф – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином необхідно розпрощатись з сумою від 51 до 119 гривень.

Слухайте аудіозапис дзвінка про "падіння" гелікоптера:

Цікаво! У березні 2021 року президент Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Згідно з документом, запровадили кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. За такі телефонні розваги можна опинитись за ґратами – від 4 до 8 років.