Місцеві жителі розповіли, що вертоліт над селом таки пролітав цього дня. Проте про жодну катастрофу і не мовилось.
До теми Забув, де припаркував авто: львів'янин викликав поліцію і отримав штраф – фото
Чоловік, що телефонував, був нетверезим
Поліцейські знайшли і "небайдужого громадянина", який і зателефонував у поліцію. Як виявилось, чоловік був сильно нетверезий. Правоохоронці склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спецслужб.
Тепер правопорушнику доведеться заплатити штраф – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином необхідно розпрощатись з сумою від 51 до 119 гривень.
Слухайте аудіозапис дзвінка про "падіння" гелікоптера: