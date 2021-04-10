В Монастырище Черкасской области утром 10 апреля простились с погибшим бойцом Владиславом Морозом. Похоронили украинского защитника в родном селе Халаидово.

Как состоялось прощание

Провести 23-летнего бойца в последний путь пришли сотни людей. Среди них были родные и друзья Владислава, боевые побратимы, ветераны и волонтеры.

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Церемония прощания состоялась со всеми воинскими почестями в центре села возле памятного знака Героям Небесной Сотни.

Воину посмертно присвоили Почетную награду за заслуги перед Черкасщиной.

В честь Владислава прозвучал военный салют, а музыканты военного оркестра исполнили траурный марш.

Смотрите видео прощания с погибшим бойцом:

Что известно о Владиславе Морозе

Военный проходил службу по контракту.

Он получил смертельное пулевое ранение у Авдеевки 5 апреля. Бойца оперативно доставили в госпиталь, однако спасти жизнь нашего защитника не удалось.

У погибшего остались родители и сестра.

Обратите внимание! 5 апреля погиб еще один украинский воин – 49 летний Виктор Гелебрант из Харьковщины. Младший сержант 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко получил ранения в голову у Золотого-4. Церемония прощания с бойцом состоялась 9 апреля.