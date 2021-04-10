В Черкасской области простились с погибшим на Донбассе Владиславом Морозом: видео
В Монастырище Черкасской области утром 10 апреля простились с погибшим бойцом Владиславом Морозом. Похоронили украинского защитника в родном селе Халаидово.
Источник:фейсбук горсовета Монастырище
Как состоялось прощание
Провести 23-летнего бойца в последний путь пришли сотни людей. Среди них были родные и друзья Владислава, боевые побратимы, ветераны и волонтеры.
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Церемония прощания состоялась со всеми воинскими почестями в центре села возле памятного знака Героям Небесной Сотни.
Воину посмертно присвоили Почетную награду за заслуги перед Черкасщиной.
В честь Владислава прозвучал военный салют, а музыканты военного оркестра исполнили траурный марш.
Смотрите видео прощания с погибшим бойцом:
Что известно о Владиславе Морозе
- Военный проходил службу по контракту.
- Он получил смертельное пулевое ранение у Авдеевки 5 апреля. Бойца оперативно доставили в госпиталь, однако спасти жизнь нашего защитника не удалось.
- У погибшего остались родители и сестра.
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