В Черкасской области российская агитаторша с помощью фейков расшатывала ситуацию в регионе

В Черкасской области разоблачили вражескую агитаторшу, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения среди украинцев. Через соцсети она распространяла фейки и расшатывала ситуацию в регионе.

Россиянка распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти и искривляла ситуацию относительно военного положения.

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Женщину разоблачили и задержали. Россиянке объявили подозрение в разжигании ненависти и унижении национального достоинства украинцев.

Полный текст сообщения:

В Черкасской области:

разоблачена вражеская агитаторша, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Своими "сообщениями" она расшатывала ситуацию в регионе.

Кроме того, распространяла фейки относительно деятельности органов государственной власти и подавала искривленные данные о военном положении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, она уведомлена о подозрении в совершении преступления.

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