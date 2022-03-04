В Черкасской области российская агитаторша с помощью фейков расшатывала ситуацию в регионе
Источник:Служба безопасности Украины
В Черкасской области разоблачили вражескую агитаторшу, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения среди украинцев. Через соцсети она распространяла фейки и расшатывала ситуацию в регионе.
Россиянка распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти и искривляла ситуацию относительно военного положения.
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Женщину разоблачили и задержали. Россиянке объявили подозрение в разжигании ненависти и унижении национального достоинства украинцев.
Полный текст сообщения:
В Черкасской области:
разоблачена вражеская агитаторша, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Своими "сообщениями" она расшатывала ситуацию в регионе.
Кроме того, распространяла фейки относительно деятельности органов государственной власти и подавала искривленные данные о военном положении.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, она уведомлена о подозрении в совершении преступления.
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