В Черкасской области интенсивных боев не наблюдают. Но 12 марта вражеская ракета таки натворила людям бед.
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Разрушенный дом
В частности, сбитая вражеская ракета попала в дом на Черкасщине. Теперь обнародовали фото разрушенного дома украинцев.
Кроме дома пострадали также автомобили и двор.
На Черкасщине разрушен дом / Фото Нацполиции
Последствия падения сбитой ракеты / Фото Нацполиции
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