Пока население России верит в доблесть своих военных, перед нами жестокая реальность. Уничтоженные здания, жертвы. И все это руками "асвабадителей".

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Россияне продолжают выпускать ракеты по Чернигову

Если раньше на улицах города мог лежать мусор, то сейчас там – ракеты. Если фасады зданий нуждались в косметическом ремонте, то сейчас дома стоят в руинах. И этот перечень можно продолжать целую вечность.

Так, накануне, 11 марта, ракетные удары разрушили целый жилой дом, а также центральный отель "Украина".

Бойцы ВСУ отмечают, что продолжают оборонять город, а также уничтожать оккупантов, а также их технику. Причем, пачками.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что в городе в основном отсутствует электроснабжение, нет воды, тепла и газа. Да и вообще, Чернигов буквально отрезан от всех сетей обеспечения.

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Текст публикации Оперативного командования "Север"

Российские "асвабадители" продолжают уничтожать ракетами мирный город Чернигов. Вечером 11 марта ракетными ударами разрушены жилой дом и Центральная гостиница "Украина". Военные 17 сутки продолжают оборонять город и уничтожают русских гнид и их технику пачками.