Поки населення Росії вірить у доблесть своїх військових, перед нами жорстока реальність. Понищені будівлі, жертви. І все це руками "асвабадітєлів".

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Росіяни продовжують випускати ракети по Чернігову

Якщо раніше на вулицях міста могло лежати сміття, то зараз там – ракети. Якщо фасади будівель потребували косметичного ремонту, то зараз будинки стоять у руїнах. І цей перелік можна продовжувати цілу вічність.

Так, напередодні, 11 березня, ракетні удари зруйнували цілий житловий будинок, а також центральний готель "Україна".

Дивіться фото наслідків ворожого обстрілу Чернігова 11 березня:

Бійці ЗСУ наголошують, що продовжують обороняти місто, а також нищити окупантів, а також їхню техніку. Причому, пачками.

Раніше глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що в місті здебільшого відсутнє електропостачання, немає води, тепла та газу. Та й узагалі, Чернігів буквально відрізаний від усіх мереж забезпечення.

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Текст публікації Оперативного командування "Північ"

Російські "асвабадітєлі" продовжують нищити ракетами мирне місто Чернігів. Ввечері 11 березня ракетними ударами зруйновані житловий будинок та центральний готель "Україна". Військові 17 добу продовжують обороняти місто та знищують руських гнид та їх техніку пачками.