У Черкаській області інтенсивних боїв не спостерігають. Але 12 березня ворожа ракета таки накоїла людям лиха.

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Зруйнований дім

Зокрема, збита ворожа ракета влучила в будинок на Черкащині. Тепер оприлюднили фото зруйнованої домівки українців.

Окрім будинку постраждали також автомобілі та подвір'я.



На Черкащині зруйнований будинок / Фото Нацполіції



Наслідки падіння збитої ракети / Фото Нацполіції

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