В Черкасской области воздушная тревога: всем в Смеле – в укрытие
28 февраля 2022 , 23:25Читати новину українською
Источник:телеграм Скичко
В Черкасской области объявили воздушную тревогу. Гражданам из Смелы нужно спрятаться в укрытие.
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко 28 февраля в 23:16. Воздушная тревога в Смеле и бывшем Смелянском районе.
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Несколько часов тому назад воздушную тревогу объявляли в Уманском районе. К счастью, обошлось без бомбардировок.
Граждан просят быть бдительными. С 20 часов в Черкассах длится комендантский час.
Что делать, когда услышали сирены?
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