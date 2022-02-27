В Черкасской области – воздушная тревога. Следует немедленно уходить в укрытие.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко объявил о тревоге в 23:20.

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Заметим, что в Черкасской области сегодня неоднократно объявляли воздушную тревогу. Дело в том, что оккупанты пустили в регион 4 ракеты, 3 из которых – в Черкассы.

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