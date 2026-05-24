"Все в укрытие": бодикамеры полицейских зафиксировали первые минуты после удара по Черкассам

В ночь на 24 мая Черкассы подверглись атаке российских ударных дронов. Один из беспилотников попал в жилой дом, вызвав пожар сразу на нескольких этажах.

Видео, которое было снято в первые минуты после ужасного террора россиян, показали в патрульной полиции Украины.

Что известно об атаке на Черкассы?

В ночь на 24 мая российские войска атаковали Черкассы ударными беспилотниками. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, в результате чего вспыхнул пожар с 5 по 9 этажи дома.

На место оперативно прибыли патрульные полицейские, спасатели и медики. Правоохранители вместе с другими экстренными службами эвакуировали жителей из поврежденного дома и помогали ликвидировать последствия атаки. Также патрульные обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники, в частности спасателей, которые тушили пожары, к месту попадания и координировали движение вблизи зоны чрезвычайной ситуации.

Травмированных жителей передали медикам для оказания необходимой помощи.

Известно, что в результате российской атаки на Черкассы пострадали 11 человек, из них – два ребенка. По информации ГСЧС на месте происшествия спасены 9 человек. Психологи оказали помощь 34 людям. Также был ликвидирован пожар на площади 400 квадратных метров. Саперы уже обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов и обломков.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила комбинированную массированную атаку на регионы Украины. В общем оккупанты запустили почти 700 средств воздушного нападения, а главной целью врага стала столица Украины – Киев.

Противовоздушная оборона смогла показать успешную работу и большинство дронов и ракет были уничтожены. Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что во время массированной атаки Россия выпустила столько ракет, что украинская ПВО не смогла перехватить все цели. В то же время защита от дронов "Шахед" сработала эффективнее, чем в среднем за последние месяцы – более 40% сбито перехватчиками.

Однако, к сожалению, зафиксированы попадания. В частности, повреждено немало гражданской инфраструктуры. Количество пострадавших только в Киеве составляет более 80 человек, еще 2 человека погибли от рук россиян.