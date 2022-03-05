Черкассы просят НАТО бесполетную зону над Украиной
Черкасский городской совет подписал обращение в НАТО. Мэрия просит альянс закрыть небо над Украиной.
Из-за авиаударов в Украине ежедневно гибнут мирные люди, среди которых есть и дети. Поэтому власти разных уровней просят НАТО ввести над нашим государством бесполетную зону, сообщает 24 канал.
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Учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине, тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушенные больницы, школы, детские сады, исполком Черкасского горсовета решил поддержать просьбу президента к НАТО о закрытии неба над Украиной,
– говорится в обращении.
Черкассы призвали НАТО действовать немедленно, ведь цена промедления слишком высока.
Обращение Черкасс в НАТО / Фото Черкасского городского совета
Заметим, что ранее такое обращение было подписано также во Львове, Виннице, Киеве, Ивано-Франковске, Ровно и Днепре.
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