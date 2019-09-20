Черная пантера разгуливала по крышам в местечке Франции: курьезные фото и видео

Во французском городе Армантьер возле Лилля местные жители заметили черную пантеру. Она разгуливала по крыше одного из домов.

Черная кошка ходила по карнизу второго этажа жилого дома около часа, пишет La Voix du Nord.

Было и такое: Медведь залез в дом и улегся спать в шкафу: курьезные фото

На место происшествия сразу приехала полиция. Правоохранители оцепили территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз. Однако пантера не спешила никуда идти, а дальше продолжала гулять по крышам.



Пантера разгуливала по крышам/ Фото twitter.com/antonbundle

Затем животное решило посидеть внутри одной из квартир.



Черная кошка сидит у кого-то в квартире/ Фото twitter.com/antonbundle



Очевидцы утверждали, что кошка совсем не агрессивная/ Фото twitter.com/antonbundle

Ветеринары укротили животное с помощью дротика со снотворным. Они рассказали, что черной кошке около 5-6 месяцев, а весит она 20 килограммов. Пантеру поместили в клетку и передали чиновникам по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали ее в Лигу защиты животных, где она осталась на ночь.

На следующий день представители организации рассказали, что пантера была домашней и не агрессивной. Ее когти были подрезаны, в общем кошка хорошо себя чувствовала. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.

Черная пантера разгуливала по крышам в городке Франции: смотрите видео