Чорна пантера розгулювала дахами у містечку Франції: курйозні фото і відео

У французькому місті Армантьєр біля Лілля місцеві жителі помітили чорну пантеру. Вона розгулювала по даху одного з будинків.

Чорна кішка ходила по карнизу другого поверху житлового будинку близько години, пише La Voix du Nord.

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На місце події одразу приїхала поліція. Правоохоронці оточили територію, побоюючись, що тварина може зістрибнути вниз. Однак пантера не поспішала нікуди йти, а далі продовжувала гуляти дахами.



Пантера розгулювала дахами/ Фото twitter.com/antonbundle

Потім тварина вирішила посидіти всередині однієї з квартир.



Чорна кішка сидить у когось в квартирі/ Фото twitter.com/antonbundle



Очевидці стверджували, що кішка зовсім не агресивна/ Фото twitter.com/antonbundle

Ветеринари приборкали тварину за допомогою дротика зі снодійним. Вони розповіли, що чорній кішці близько 5-6 місяців, а важить вона 20 кілограмів. Пантеру помістили в клітку і передали урядовцям з питань дикої природи, які, в свою чергу, передали її в Лігу захисту тварин, де вона залишилася на ніч.

На наступний день представники організації розповіли, що пантера була домашньою і не агресивною. Її кігті були підрізані, загалом кішка добре почувалася. Пантеру, ймовірно, віддадуть до зоопарку міста Мобеж.

Чорна пантера розгулювала дахами у містечку Франції: дивіться відео