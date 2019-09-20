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      Чорна пантера розгулювала дахами у містечку Франції: курйозні фото і відео

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      Чорна пантера розгулювала дахами
      Чорна пантера розгулювала дахами / twitter.com/antonbundle

      У французькому місті Армантьєр біля Лілля місцеві жителі помітили чорну пантеру. Вона розгулювала по даху одного з будинків.

      Чорна кішка ходила по карнизу другого поверху житлового будинку близько години, пише La Voix du Nord.

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      На місце події одразу приїхала поліція. Правоохоронці оточили територію, побоюючись, що тварина може зістрибнути вниз. Однак пантера не поспішала нікуди йти, а далі продовжувала гуляти дахами.

      пантера франція курйози
      Пантера розгулювала дахами/ Фото twitter.com/antonbundle

      Потім тварина вирішила посидіти всередині однієї з квартир.

      пантера франція курйози
      Чорна кішка сидить у когось в квартирі/ Фото twitter.com/antonbundle

      чорна пантера франція курйози
      Очевидці стверджували, що кішка зовсім не агресивна/ Фото twitter.com/antonbundle

      Ветеринари приборкали тварину за допомогою дротика зі снодійним. Вони розповіли, що чорній кішці близько 5-6 місяців, а важить вона 20 кілограмів. Пантеру помістили в клітку і передали урядовцям з питань дикої природи, які, в свою чергу, передали її в Лігу захисту тварин, де вона залишилася на ніч.

      На наступний день представники організації розповіли, що пантера була домашньою і не агресивною. Її кігті були підрізані, загалом кішка добре почувалася. Пантеру, ймовірно, віддадуть до зоопарку міста Мобеж.

      Чорна пантера розгулювала дахами у містечку Франції: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Світ тварин Новини Франції
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