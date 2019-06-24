Ведмідь заліз до будинку і влігся спати у шафі: курйозні фото
У штаті Монтана, США чорний ведмідь заліз до будинку та замкнув себе в одній з кімнат. Звір влаштував безлад, а потім мирно влігся спати у шафі.
Курйозний випадок трапився у містечку Батлер-Крік. Спершу ведмідь спробував відчинити двері двох інших будинків, але вони виявилися замкненими.
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Ведмідь якось зміг проникнути до пральні третього будинку, а потім зачинив двері зсередини. Він поламав частину меблів у кімнаті, а потім, очевидно, відчув втому і заліз у гардероб, аби подрімати.
Коли правоохоронці приїхали на місце події та постукали у вікно, то ведмідь просто позіхнув.
Поліцейські намагаються розбудити ведмедя/ Фото: Missoula County Sheriff's Office
Тварину розбудити не вдалося, тож поліцейські вистрілили у нього дротиком зі снодійним і так змогли безпечно винести з дому.
Ведмідь продовжив спати на вулиці/ Missoula County Sheriff's Office
Правоохоронці попросили місцевих жителів зачиняти двері, бо незвичні гості можуть прийти знову.
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