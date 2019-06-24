Ведмідь заліз до будинку і влігся спати у шафі: курйозні фото

У штаті Монтана, США чорний ведмідь заліз до будинку та замкнув себе в одній з кімнат. Звір влаштував безлад, а потім мирно влігся спати у шафі.

Курйозний випадок трапився у містечку Батлер-Крік. Спершу ведмідь спробував відчинити двері двох інших будинків, але вони виявилися замкненими.

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Ведмідь якось зміг проникнути до пральні третього будинку, а потім зачинив двері зсередини. Він поламав частину меблів у кімнаті, а потім, очевидно, відчув втому і заліз у гардероб, аби подрімати.

Коли правоохоронці приїхали на місце події та постукали у вікно, то ведмідь просто позіхнув.



Поліцейські намагаються розбудити ведмедя/ Фото: Missoula County Sheriff's Office

Тварину розбудити не вдалося, тож поліцейські вистрілили у нього дротиком зі снодійним і так змогли безпечно винести з дому.



Ведмідь продовжив спати на вулиці/ Missoula County Sheriff's Office

Правоохоронці попросили місцевих жителів зачиняти двері, бо незвичні гості можуть прийти знову.

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