У Китаї народилося найменше панденя у світі: зворушливі фото

У звіринці міста Ченду народилось найменше у світі бамбукове ведмежа, його розміри не більше за куряче яйце. У звіринці не можуть пояснити, чому панда народилась такою маленькою.

Відомо, що вага новонародженої самки всього 42,8 грама, що дорівнює вазі середнього за розміром курячого яйця, передає УНН.

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Панденя разом з сестрою-близнючкою народились у вівторок на Чендуській базі по дослідженню і розмноженню великих панд. Як повідомили працівники бази, вага другої новонародженої панди складає 171,9 грама.



Дитинча панди

Завдяки цілодобовому ретельному догляду дослідників стан здоров'я крихітної панди стабільний. До цього найлегшим у світі новонародженим дитинчам панди вважався ведмежа Уї, що народився у 2006 році, вага якого при народженні склала 51 грам. Наразі Уї важить 132 кілограмів.

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Станом на листопад 2018 року, на Чендуській базі по дослідженню і розмноженню великих панд народилися в цілому 284 дитинчат панд, коефіцієнт виживання новонароджених ведмежат досяг 98%.