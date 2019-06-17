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      У Китаї народилося найменше панденя у світі: зворушливі фото

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      У Китаї народилося найменше панденя у світі
      У Китаї народилося найменше панденя у світі / vesti.dp.ua

      У звіринці міста Ченду народилось найменше у світі бамбукове ведмежа, його розміри не більше за куряче яйце. У звіринці не можуть пояснити, чому панда народилась такою маленькою.

      Відомо, що вага новонародженої самки всього 42,8 грама, що дорівнює вазі середнього за розміром курячого яйця, передає УНН.

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      Панденя разом з сестрою-близнючкою народились у вівторок на Чендуській базі по дослідженню і розмноженню великих панд. Як повідомили працівники бази, вага другої новонародженої панди складає 171,9 грама.


      Дитинча панди

      Завдяки цілодобовому ретельному догляду дослідників стан здоров'я крихітної панди стабільний. До цього найлегшим у світі новонародженим дитинчам панди вважався ведмежа Уї, що народився у 2006 році, вага якого при народженні склала 51 грам. Наразі Уї важить 132 кілограмів.

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      Станом на листопад 2018 року, на Чендуській базі по дослідженню і розмноженню великих панд народилися в цілому 284 дитинчат панд, коефіцієнт виживання новонароджених ведмежат досяг 98%.

      blog_ava
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      Теги: Світ тварин Китай
      Джерело: 24 канал
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