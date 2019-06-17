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      У США відкрили незвичний бар зі щурами: фото

      29 Читать новость на русском
      У США відкрили бар зі щурами
      У США відкрили бар зі щурами / theguardian.com

      У Сан-Франциско відкрився бар зі щурами Rat Bar. Вхід до закладу лежить через підземелля та коштує близько 50 доларів.

      На вивісці закладу написано: "Жахливого дня", пише The Guardian.

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      У барі і справді живуть шість гризунів із місцевого притулку. Їх можна гладити та брати на руки. Окрім того, щурів можна забрати собі додому.

      Власник бару вважає, що "кава і випічка – це приємно і не більше".

      А тут ви можете випити, побачити наше шоу, погладити щурів, а тоді випити ще,
      – зауважив власник бару.

      Меню бару також досить незвичне. Гостям пропонують фірмовий коктейль із "щурячим хвостиком", але його склад тримають у таємниці.

      сша бар щурі
      Щурів можна взяти собі додому/ The Guardian

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      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини США Світ тварин Алкоголь
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