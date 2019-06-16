Викрадений пес через два роки повернувся до господарки: зворушливе відео

Пес, якого викрали два роки тому просто з подвір'я, повернувся до господарів завдяки пильності подруги власниці. Попри те, що жінка мешкає в Австралії, вона уважно читала українські пабліки в соціальних мережах. І от в одному з постів упізнала давно втраченого алабая на ім'я Лорд.

Алабай тривалий час перебував у притулку для тварин у Маріуполі. "Щасливі тварини" намагалися знайти дім для собаки і регулярно писали про нього у соцмережах. На жаль – хоч, як виявилося згодом, на щастя – з притулку його так ніхто і не забрав.

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Один із постів про приблуду побачила жінка з Австралії. У її друзів в Україні два роки тому зник такий же пес. Перевірили – і не змогли спершу повірити: це дійсно виявився викрадений невідомими просто з подвір'я алабай Лорд.



Алабай Лорд заплакав разом з господаркою на зустрічі після двох років розлуки

Коли господарка, яка всі ці два роки шукала Лорда, приїхала до притулку, пес спершу з недовірою підходив до людей. Та вже за якусь мить – заплакав, разом з господаркою.

Зворушливе відео зустрічі улюбленця з його родиною опублікувало Маріупольське комунальне підприємство "Щасливі тварини":

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