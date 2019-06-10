Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували

Валєра – це лисиця. Більше тижня тому військові знайшли її посеред дороги просто на передовій.

Лисиця була квола і знесилена, пізніше з неї дістали близько 40 (!) кліщів. Морпіхи вирішили виходити Валєру: збудували їй вольєр, годували відбірним м'ясом та рибою. Коли ж повернулися нещодавно з чергового завдання, виявили, що лисиця накивала п'ятами.

У нас Валєра втік. Кажуть, у неволі лиси живуть до десяти років, а в дикій природі – рік-два. Хоча, не знаю… Може, так і краще, – каже 25-річний морпіх.



Врятоване лисеня

Здавалося б, у цій історії немає нічого такого. Нічого такого, окрім людяності.