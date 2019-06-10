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      Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували

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      Лисиця Валєра
      Лисиця Валєра / Повернись живим

      Валєра – це лисиця. Більше тижня тому військові знайшли її посеред дороги просто на передовій.

      Лисиця була квола і знесилена, пізніше з неї дістали близько 40 (!) кліщів. Морпіхи вирішили виходити Валєру: збудували їй вольєр, годували відбірним м'ясом та рибою. Коли ж повернулися нещодавно з чергового завдання, виявили, що лисиця накивала п'ятами.

      У нас Валєра втік. Кажуть, у неволі лиси живуть до десяти років, а в дикій природі – рік-два. Хоча, не знаю… Може, так і краще, – каже 25-річний морпіх.

      війна
      Врятоване лисеня

      Здавалося б, у цій історії немає нічого такого. Нічого такого, окрім людяності.

      Допомагайте найкращим, рятуйте Україну тут.

      Читайте також: Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Світ тварин
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