Черная пятница в Украине: соцсети отреагировали шутками на день "безумных скидок"
Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу – день массовых распродаж. Информация об акционных скидках и услугах, приуроченных к этому дню, действительно активно распространяются в Украине. Правда, часто это – лишь приманка для неосторожных покупателей.
Цену на товар могут не только не снизить, а даже поднять. Какая она, черная пятница в Украине, лучше знают соцсети.
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Фейсбук-пользователь Михаил Новгородский показал ценник с одного из самых популярных гипермаркетов Украины. Там схитрили с ценой доски для глажки.
Так, цену накануне черной пятницы подняли с 1798 до 2569 гривен, а в день скидок опять снизили. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки, впрочем, по факту люди покупают товар по полной цене.
Скидка 30% – украинский вариант
Как комментируют сообщение мужчины
Другие пользователи тоже делятся в сети фотографиями ценников, на которых после "скидок", стоимость товаров выросла.
Черная пятница в Тернополе
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Черная пятница по-украински
"Грандиозная" скидка
Как еще шутят в соцсетях с черной пятницы в Украине
В Нацгвардии тонко потроллили "шопоголиков" и создали ряд мемов относительно Черной пятницы. Они могут служить также рекламой для вступления в ряды армии.
Как еще шутят с праздника скидок, который пока не совсем прижился в Украине: