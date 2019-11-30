Черная пятница в Украине: соцсети отреагировали шутками на день "безумных скидок"

Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу – день массовых распродаж. Информация об акционных скидках и услугах, приуроченных к этому дню, действительно активно распространяются в Украине. Правда, часто это – лишь приманка для неосторожных покупателей.

Цену на товар могут не только не снизить, а даже поднять. Какая она, черная пятница в Украине, лучше знают соцсети.

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Фейсбук-пользователь Михаил Новгородский показал ценник с одного из самых популярных гипермаркетов Украины. Там схитрили с ценой доски для глажки.

Так, цену накануне черной пятницы подняли с 1798 до 2569 гривен, а в день скидок опять снизили. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки, впрочем, по факту люди покупают товар по полной цене.



Скидка 30% – украинский вариант

Как комментируют сообщение мужчины

Другие пользователи тоже делятся в сети фотографиями ценников, на которых после "скидок", стоимость товаров выросла.



Черная пятница в Тернополе



Когда "минус" стал "плюсом"



Черная пятница по-украински

"Грандиозная" скидка

чорна п‘ятниця в Україні це:



-побачити гарні сережки й захотіти їх дуже сильно

-не забутися за них, і таємно вичікувати шалених знижок

-прийти й купити за старою ціною, все рівно, ти вже в магазі й потратила на це час — avocado kedavra (@SophiaOsovska) November 29, 2019

Как еще шутят в соцсетях с черной пятницы в Украине

В Нацгвардии тонко потроллили "шопоголиков" и создали ряд мемов относительно Черной пятницы. Они могут служить также рекламой для вступления в ряды армии.

Как еще шутят с праздника скидок, который пока не совсем прижился в Украине:

Чорна п'ятниця вона така pic.twitter.com/OwRZYj9DXM — Roland Deschain (@Rolandirebyata) November 30, 2019

реальна чорна п'ятниця –

це коли по вулиці літає багато-багато 100-гривневих папірців після вибуху банкомата. — Volodymyr Tarasov (@V_Taras) November 30, 2019

- Вчора в нас була чорна п'яниця.

- П'ятниця?

- Ні. — Дід Панас (@Erfarot) November 30, 2019

Чорна п’ятниця в Чернігові так собі. Максимум, сіра. — Anastasia (@Ace_Yarm) November 29, 2019

Існує #два_Львова:

1. ті, хто постить, що купили на #чорна_п‘ятниця.

2. ті, хто стоїть через перших в пробках і матюкається. — marta.march (@MartaMarch) November 29, 2019