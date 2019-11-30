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      Черная пятница в Украине: соцсети отреагировали шутками на день "безумных скидок"

      19 Читати новину українською
      Черная пятница в Украине / картинка из соцсетей

      Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу – день массовых распродаж. Информация об акционных скидках и услугах, приуроченных к этому дню, действительно активно распространяются в Украине. Правда, часто это – лишь приманка для неосторожных покупателей.

      Цену на товар могут не только не снизить, а даже поднять. Какая она, черная пятница в Украине, лучше знают соцсети.

      Интересно: Черная пятница здорового человека: как не стать жертвой маркетологов

      Фейсбук-пользователь Михаил Новгородский показал ценник с одного из самых популярных гипермаркетов Украины. Там схитрили с ценой доски для глажки.

      Так, цену накануне черной пятницы подняли с 1798 до 2569 гривен, а в день скидок опять снизили. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки, впрочем, по факту люди покупают товар по полной цене.

      чорна п'ятниця
      Скидка 30% – украинский вариант

      Как комментируют сообщение мужчины

      Другие пользователи тоже делятся в сети фотографиями ценников, на которых после "скидок", стоимость товаров выросла.

      чорна п'ятниця знижки
      Черная пятница в Тернополе


      Когда "минус" стал "плюсом"


      Черная пятница по-украински

      "Грандиозная" скидка

      Как еще шутят в соцсетях с черной пятницы в Украине

      В Нацгвардии тонко потроллили "шопоголиков" и создали ряд мемов относительно Черной пятницы. Они могут служить также рекламой для вступления в ряды армии.

      Как еще шутят с праздника скидок, который пока не совсем прижился в Украине:

       

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      сегодня
      1985
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Мемы Курьезные новости Черная пятница Сеть
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