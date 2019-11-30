Чорна п’ятниця в Україні: соцмережі жартами відреагували на день "шалених знижок"

Вже декілька років в Україні намагаються запровадити нову традицію: разом зі США та світом відзначати чорну п’ятницю – день масових розпродажів. Інформацію про акційні знижки та послуги, приурочені до цього дня, й справді активно поширюються в Україні. Щоправда, часто-густо це – лише приманка для необачних покупців.

Ціну на товар можуть не тільки не знизити, а навіть підняти. Яка вона, чорна п’ятниця в Україні, якнайкраще знають соцмережі.

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Фейсбук-користувач Михайло Новгородський показав цінника з одного із найпопулярніших гіпермаркетів України. Там схитрували із ціною дошки для прасування.

Так, ціну напередодні чорної п’ятниці підняли з 1798 до 2569 гривень, а у день знижок знову знизили. Тобто магазин спеціально підняв ціни, аби створити ілюзію знижки, втім, по факту люди купують товар за повною ціною.



Знижка 30% – український варіант



Як коментують допис чоловіка

Інші користувачі теж діляться у мережі фотографіями цінників, на яких після "знижок", вартість товарів зросла.



Чорна п'ятниця у Тернополі



Коли "мінус" став "плюсом"



Чорна п'ятниця по-українськи



"Грандіозна" знижка

чорна п‘ятниця в Україні це:



-побачити гарні сережки й захотіти їх дуже сильно

-не забутися за них, і таємно вичікувати шалених знижок

-прийти й купити за старою ціною, все рівно, ти вже в магазі й потратила на це час — avocado kedavra (@SophiaOsovska) November 29, 2019

Як ще жартують у соцмережах із чорної п'ятниці в Україні

У Нацгвардії тонко потролили "шопоголіків" та створили низку мемів щодо чорної п'ятниці. Вони можуть служити також рекламою для вступу до лав армії.

Як ще жартують зі свята знижок, що поки не зовсім прижилося в Україні:

Чорна п'ятниця вона така pic.twitter.com/OwRZYj9DXM — Roland Deschain (@Rolandirebyata) November 30, 2019

реальна чорна п'ятниця –

це коли по вулиці літає багато-багато 100-гривневих папірців після вибуху банкомата. — Volodymyr Tarasov (@V_Taras) November 30, 2019

- Вчора в нас була чорна п'яниця.

- П'ятниця?

- Ні. — Дід Панас (@Erfarot) November 30, 2019

Чорна п’ятниця в Чернігові так собі. Максимум, сіра. — Anastasia (@Ace_Yarm) November 29, 2019

Існує #два_Львова:

1. ті, хто постить, що купили на #чорна_п‘ятниця.

2. ті, хто стоїть через перших в пробках і матюкається. — marta.march (@MartaMarch) November 29, 2019