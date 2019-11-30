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      Чорна п’ятниця в Україні: соцмережі жартами відреагували на день "шалених знижок"

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      Чорна п'ятниця в Україні / картинка із соцмереж

      Вже декілька років в Україні намагаються запровадити нову традицію: разом зі США та світом відзначати чорну п’ятницю – день масових розпродажів. Інформацію про акційні знижки та послуги, приурочені до цього дня, й справді активно поширюються в Україні. Щоправда, часто-густо це – лише приманка для необачних покупців.

      Ціну на товар можуть не тільки не знизити, а навіть підняти. Яка вона, чорна п’ятниця в Україні, якнайкраще знають соцмережі.

      Цікаво: Чорна п'ятниця здорової людини: як не стати жертвою маркетологів

      Фейсбук-користувач Михайло Новгородський показав цінника з одного із найпопулярніших гіпермаркетів України. Там схитрували із ціною дошки для прасування.

      Так, ціну напередодні чорної п’ятниці підняли з 1798 до 2569 гривень, а у день знижок знову знизили. Тобто магазин спеціально підняв ціни, аби створити ілюзію знижки, втім, по факту люди купують товар за повною ціною.

      чорна п'ятниця
      Знижка 30% – український варіант


      Як коментують допис чоловіка

      Інші користувачі теж діляться у мережі фотографіями цінників, на яких після "знижок", вартість товарів зросла.

      чорна п'ятниця знижки
      Чорна п'ятниця у Тернополі


      Коли "мінус" став "плюсом"


      Чорна п'ятниця по-українськи


      "Грандіозна" знижка

      Як ще жартують у соцмережах із чорної п'ятниці в Україні

      У Нацгвардії тонко потролили "шопоголіків" та створили низку мемів щодо чорної п'ятниці. Вони можуть служити також рекламою для вступу до лав армії.

      Як ще жартують зі свята знижок, що поки не зовсім прижилося в Україні:

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Курйозні новини Чорна п'ятниця Меми Мережа
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