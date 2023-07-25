СБУ громит "5 колонну" России, каждый предатель обязательно получит наказание, – Черненко

Уничтожение российской "5 колонны" – одна из ключевых заслуг команды главы СБУ Василия Малюка. Они вручили подозрение очередному нардепу из ОПЗЖ Александру Пономареву.

Бывший депутат и политолог Александр Черненко дал комментарий о задержании нардепа от партии ОПЗЖ Александра Пономарева. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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Одним из примеров такой работы эксперт называет задержание действующего нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева.

Пономарев перерегистрировал свой бизнес в Бердянске согласно законодательству России. Предприятие нардепа снабжало моторными смазками и топливом армию врага. Важно, что СБУ собрала доказательства против Пономарева и вручила подозрение еще до того, как он что-то заподозрил и скрылся за границу,

– подчеркивает Черненко.

Экснардеп вспоминает, что встречался с Пономаревым в прошлом созыве. Предатель даже не скрывал своих пророссийских взглядов.

Почему Пономарева не арестовали сразу? Во-первых, он не был явным коллаборантом, как Балицкий, Сальдо или Стремоусов, и пытался оставаться в тени. Во-вторых, каждый изменник обязательно получит наказание. Но это всегда вопрос времени, которое нужно на сбор качественной доказательной базы. Такая работа очень кропотливая. И с ней, надо признать, СБУ неплохо справляется – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы.

– акцентирует политолог.

Системное уничтожение российской "5 колонны" – одна из ключевых заслуг команды Василия Малюка. Все начинается с агентов по УПЦ (МП) и заканчивается подрывом коллаборантов на оккупированных территориях.

Ранее стало известно, что по материалам СБУ подозрение в государственной измене получил действующий нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.