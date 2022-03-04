На Чернигов летят российские самолеты – всем в укрытие

Жители Чернигова – немедленно спрячьтесь в укрытиях. В городе сохраняется воздушная тревога.

Об этом в телеграм-канале сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА. Он предупредил, что в город летят российские самолеты.

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Тревожные сирены начали звучать в Чернигове в 9:53. Сигнала об отбое воздушной тревоги не было. Оставайтесь в укрытии или немедленно направляйтесь туда. Официальные ресурсы будут сообщены, когда будет безопасно оттуда возвращаться.

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