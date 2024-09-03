Взрывы в Чернигове раздавались около 00:30. Журналисты Суспильного сообщали, что работали системы ПВО.

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В Чернигове вспыхнули пожары

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью рядом с городом работала ПВО. Украинские защитники сбили вражеские дроны, однако из-за падения обломков вспыхнули пожары.

Так, возгорания зафиксировали в нежилых, непромышленных зданиях в окрестностях Чернигова. Кроме того, известно о раненых. По меньшей мере два человека получили легкие ранения, но за помощью к медикам не обращались.

К слову, вражеские "Шахеды" сбивали и на Сумщине. Как сообщили в ОВА, ночью 3 сентября в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области уничтожено 3 ударных БПЛА.

Всего в ночь на 3 сентября российские захватчики выпустили по территории Украины 35 дронов-камикадзе типа "Шахед". Враг традиционно атаковал с территории временно оккупированного Крыма и Курской области. Силы ПВО в течение нескольких часов уничтожали российские БпЛА. Так, силы ПВО сбили 27 "Шахедов", еще 6 – локально потеряны, 2 – вернулись в Белгородскую область и оккупированные территории Донецкой области.