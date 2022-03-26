По словам Атрошенко, город находится в оперативном окружении. Враги специально уничтожили мост, соединявшийся с киевским направлением.

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Нет возможности ни для эвакуации, ни для гуманитарных коридоров

Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, он может рухнуть, а также могут погибнуть люди,

– сказал Атрошенко.

Сейчас городские власти пытаются решить вопрос с вывозом тяжелораненых – любыми путями. Это 44 человека, которых не могут прооперировать в таких условиях.

Убито более 200 местных жителей

Мэр говорит: проще сосчитать те уцелевшие дома, чем те, которые разрушил враг. Однако черниговцы держатся и обеспечивают жизнедеятельность родного города.

Убито более 200 мирных людей. Сейчас в Чернигове примерно находятся 120 тысяч горожан. Городские власти на месте, все работают, поддерживают нашу армию. Никто город сдавать не собирается,

– заверил Атрошенко.

В областном центре нет постоянного электроснабжения, воду приходится развозить. Многие процессы работают благодаря стараниям волонтеров, привозящих все необходимое.

Это важно! Атрошенко призвал не верить россиянам: пилоты, бомбящие Чернигов и другие города, прекрасно понимают, что они делают.

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