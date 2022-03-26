За словами Атрошенка, місто перебуває в оперативному оточенні. Вороги спеціально знищили міст, який з'єднував з київським напрямком.

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Немає змоги ані для евакуації, ані для гуманітарних коридорів

Місто немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст наразі під постійними перехрестними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, він може впасти, а також можуть загинути люди,

– сказав Атрошенко.

Наразі міська влада пробує вирішити питання з вивезенням важкопоранених – будь-якими шляхами. Це аж 44 людини, яких не можуть прооперувати в таких умовах.

Вбито понад 200 місцевих жителів

Мер каже: простіше порахувати ті будинки, які вціліли, аніж ті, які зруйнував ворог. Проте чернігівці тримаються і навіть забезпечують життєдіяльність рідного міста.

Вбито більше 200 мирних людей. Зараз приблизно у Чернігові перебуває 120 тисяч містян. Міська влада на місці, всі працюють, підтримують наше військо. Ніхто місто здавати не збирається,

– запевнив Атрошенко.

В обласному центрі немає постійного електропостачання, воду доводиться розвозити. Багато процесів працюють завдяки старанням волонтерів, які привозять все необхідне.

Це важливо! Атрошенко закликав не віритти росіянам: пілоти, які бомбардують Чернігів та інші міста, чудово розуміють, що вони роблять.

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