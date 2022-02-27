Харьков, Чернигов, Ровно, Житомир и Волынь – все в укрытия: воют сирены

В Харькове, Чернигове, Ровно, Житомире и Волынской области объявили воздушную тревогу. Местные жители должны немедленно перейти в укрытия.

Об этом около 17:17 часов 27 февраля сообщили украинские средства массовой информации.

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В Харькове, Ровно, Чернигове, Житомире и на Волыни объявили воздушную тревогу – всем пройти в укрытия,

– подчеркнули СМИ.

Стоит отметить, что в Ровно сирены воют уже второй раз за час.

Подчеркиваем, когда звучат оповещения, которые сообщают о воздушной тревоге, граждане должны найти ближайшее укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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