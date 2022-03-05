Чернигов – воздушная тревога: необходимо идти в укрытие
5 марта 2022 , 22:58Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
Внимание! Воздушная тревога в Чернигове! В Черниговской ОВА призывают людей немедленно идти в укрытие.
Напомним, российские военные цинично и жестоко обстреливают жилые районы Чернигова. Оккупанты даже использовали неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.
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