Чернигов – воздушная тревога: необходимо идти в укрытие

5 марта 2022 , 22:58
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Источник:

Черниговская ОВА

Внимание! Воздушная тревога в Чернигове! В Черниговской ОВА призывают людей немедленно идти в укрытие.

Напомним, российские военные цинично и жестоко обстреливают жилые районы Чернигова. Оккупанты даже использовали неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

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Автор: Олесь Друкач