Чернигов – воздушная тревога: все в укрытие

В Чернигове воздушная тревога! Все жители – в укрытия.

Потенциальная опасность и в Черниговской области – в Прилуках, Нежине, Ичне. О тревоге сообщили в 22.15

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Внимание! Воздушная тревога! ЧЕРНИГОВ! В укрытие!

Прилуки, Нежин, Ичня – воздушная тревога.

Подчеркиваем, что люди должны находиться в хранилищах, ожидая дальнейших инструкций. Но не выходить из укрытия, пока не будет сообщения об отмене тревоги.