Чернигов – воздушная тревога: все в укрытие
2 марта 2022 , 22:46Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В Чернигове воздушная тревога! Все жители – в укрытия.
Потенциальная опасность и в Черниговской области – в Прилуках, Нежине, Ичне. О тревоге сообщили в 22.15
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- Внимание! Воздушная тревога! ЧЕРНИГОВ! В укрытие!
- Прилуки, Нежин, Ичня – воздушная тревога.
Подчеркиваем, что люди должны находиться в хранилищах, ожидая дальнейших инструкций. Но не выходить из укрытия, пока не будет сообщения об отмене тревоги.