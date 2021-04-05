Власти Чернигова решили ввести с 8 апреля усиленный карантин. В городе на этой неделе уже вводили дополнительные ограничения, однако решили их ужесточить.

Чернигов снова усиливает карантин

Как подчеркнул Черниговский мэр Владислав Атрошенко, пределом физических возможностей профильных врачей является 600 больных одновременно. Сейчас в этих отделениях 535 госпитальных мест.

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Он напомнил, что на предыдущем заседании комиссии было определено: если город пересекает границу в 370 госпитализированных (это предел медицинских возможностей при нормальной нагрузке) – будет объявляться более жесткий карантин. И сейчас эта граница пройдена.

Обратите внимание! Это уже второй раз за неделю власти города ужесточают карантин. 2 апреля в Чернигове решили закрыть школы и перевести транспорт в режим спецперевозок.

Новые ограничения в Чернигове

С 8 апреля 2021 года в Чернигове будет запрещено:

Работа учреждений культуры – театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других.

Проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника.

Проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий.

Посещение бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений независимо от форм собственности;

Находиться без маски на территории общего пользования: улицы, скверы, парки и прочее.

Одновременно власть разрешила продажу напитков из окна. Однако при условии, что в очереди будет находиться не более 2 человек. Ранее этот запрет вводили из-за постоянного нарушения карантинных норм.

Новые карантинные ограничения в Чернигове / Инфографика канала "Дитинец"

Закрывают садики и школы

В городе закроют все школьные и дошкольные учреждения. Однако произойдет это позже, чем основные ограничения – 12 апреля.

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