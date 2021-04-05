Чернигов второй раз за неделю усиливает карантин: вводят маски на улице
Власти Чернигова решили ввести с 8 апреля усиленный карантин. В городе на этой неделе уже вводили дополнительные ограничения, однако решили их ужесточить.
Источник:Черниговский городской совет
Чернигов снова усиливает карантин
Как подчеркнул Черниговский мэр Владислав Атрошенко, пределом физических возможностей профильных врачей является 600 больных одновременно. Сейчас в этих отделениях 535 госпитальных мест.
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Он напомнил, что на предыдущем заседании комиссии было определено: если город пересекает границу в 370 госпитализированных (это предел медицинских возможностей при нормальной нагрузке) – будет объявляться более жесткий карантин. И сейчас эта граница пройдена.
Новые ограничения в Чернигове
С 8 апреля 2021 года в Чернигове будет запрещено:
- Работа учреждений культуры – театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других.
- Проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника.
- Проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий.
- Посещение бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений независимо от форм собственности;
- Находиться без маски на территории общего пользования: улицы, скверы, парки и прочее.
Одновременно власть разрешила продажу напитков из окна. Однако при условии, что в очереди будет находиться не более 2 человек. Ранее этот запрет вводили из-за постоянного нарушения карантинных норм.
Новые карантинные ограничения в Чернигове / Инфографика канала "Дитинец"
Закрывают садики и школы
В городе закроют все школьные и дошкольные учреждения. Однако произойдет это позже, чем основные ограничения – 12 апреля.
Ситуация с коронавирусом в Чернигове: коротко
- В Чернигове за выходные и понедельник прошел критический прирост госпитализированных больных с COVID-19. Если в пятницу их было 323, то сейчас – 376. Это больше нагрузка на медицинские учреждения за все время пандемии.
- За прошедшие сутки на Черниговщине 101 человек заболел коронавирусом, 60 больных выздоровели. 13 человек умерли.
- За 4 апреля в области сделали 30 прививок.
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