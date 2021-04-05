Влада Чернігова вирішила ввести з 8 квітня посилений карантин. У місті цього тижня вже запроваджували додаткові обмеження, однак вирішили їх посилити.

Чернігів знову посилює карантин

Як підкреслив чернігівський мер Владислав Атрошенко, межею фізичних можливостей профільних лікарів є 600 хворих одночасно. Зараз у цих відділеннях 535 госпітальних місць.

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Він нагадав, що на попередньому засіданні комісії було визначено: якщо місто перетинає межу в 370 госпіталізованих (це межа медичних можливостей при нормальному навантаженні) – буде оголошуватися більш жорсткий карантин. І зараз ця межа перейдена.

Зверніть увагу! Це вже вдруге за тиждень влада міста посилює карантин. 2 квітня у Чернігові вирішили закрити школи та перевести транспорт в режим спецперевезень.

Нові обмеження у Чернігові

Від 8 квітня 2021 року у Чернігові буде заборонено:

Робота закладів культури – театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших.

Проведення релігійних заходів на площі менше 10 квадратних метрів на кожного учасника.

Проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів.

Відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

Перебувати без маски на території загального користування: вулиці, сквери, парки та інше.

Водночас влада дозволила продаж напоїв "з вікна". Однак за умови, що в черзі перебуватиме не більше 2 осіб. Раніше цю заборону запроваджували через постійне порушення карантинних норм.



Нові карантинні обмеження у Чернігові / Інфографіка каналу "Дитинець"

Закривають садочки і школи

У місті закриють усі шкільні і дошкільні заклади. Однак відбудеться це пізніше, ніж основні обмеження – 12 квітня.

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