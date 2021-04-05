Чернігів вдруге за тиждень посилює карантин: вводять маски на вулиці
Влада Чернігова вирішила ввести з 8 квітня посилений карантин. У місті цього тижня вже запроваджували додаткові обмеження, однак вирішили їх посилити.
Джерело:Чернігівська міська рада
Чернігів знову посилює карантин
Як підкреслив чернігівський мер Владислав Атрошенко, межею фізичних можливостей профільних лікарів є 600 хворих одночасно. Зараз у цих відділеннях 535 госпітальних місць.
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Він нагадав, що на попередньому засіданні комісії було визначено: якщо місто перетинає межу в 370 госпіталізованих (це межа медичних можливостей при нормальному навантаженні) – буде оголошуватися більш жорсткий карантин. І зараз ця межа перейдена.
Нові обмеження у Чернігові
Від 8 квітня 2021 року у Чернігові буде заборонено:
- Робота закладів культури – театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших.
- Проведення релігійних заходів на площі менше 10 квадратних метрів на кожного учасника.
- Проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів.
- Відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
- Перебувати без маски на території загального користування: вулиці, сквери, парки та інше.
Водночас влада дозволила продаж напоїв "з вікна". Однак за умови, що в черзі перебуватиме не більше 2 осіб. Раніше цю заборону запроваджували через постійне порушення карантинних норм.
Нові карантинні обмеження у Чернігові / Інфографіка каналу "Дитинець"
Закривають садочки і школи
У місті закриють усі шкільні і дошкільні заклади. Однак відбудеться це пізніше, ніж основні обмеження – 12 квітня.
Ситуація з коронавірусом у Чернігові: коротко
- У Чернігові за вихідні та понеділок відбувся критичний приріст госпіталізованих хворих з COVID-19. Якщо у п’ятницю їх було 323, то зараз – 376. Це найбільше навантаження на медичні заклади за весь час пандемії.
- Минулої доби на Чернігівщині 101 людина захворіла на коронавірус, 60 хворих одужали. 13 людей померли.
- За 4 квітня в області зробили 30 щеплень.
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