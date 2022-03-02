В Чернигове и Ахтырке раздаются сирены – все в укрытие
2 марта 2022 , 16:55Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В Чернигове и Ахтырке объявили воздушную тревогу. Жителей просят срочно спуститься в укрытия.
В двух городах была объявлена воздушная тревога. Жители должны как можно быстрее пройти в укрытия.
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В Чернигове и Ахтырке раздаются сирены воздушной тревоги. Власти просят всех пройти к ближайшим укрытиям.
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