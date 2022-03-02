В Чернигове и Ахтырке раздаются сирены – все в укрытие

2 марта 2022 , 16:55
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Источник:

Суспільне Чернігів

В Чернигове и Ахтырке объявили воздушную тревогу. Жителей просят срочно спуститься в укрытия.

В двух городах была объявлена ​​воздушная тревога. Жители должны как можно быстрее пройти в укрытия. 

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В Чернигове и Ахтырке раздаются сирены воздушной тревоги. Власти просят всех пройти к ближайшим укрытиям. 

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Автор: Ярослава Прадід