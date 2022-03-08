В Чернигове мужчина стрелял из ружья по двери: его задержали

Полиция Чернигова задержала мужчину, который стрелял по входной двери в многоэтажке. Зачем он это делал – пока неизвестно.

В полицию обратились взволнованные жители, услышавшие выстрелы. Они подтвердили, что это был их сосед.

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На место происшествия прибыл наряд полиции и спецназовцы. Правонарушителя задержали. Правоохранители изъяли у него ружье и пистолет, говорится в сообщении.

Пока правоохранители проверяют, причастен ли мужчина к пророссийским силам. Впоследствии они об этом сообщат.

Мужчина стрелял в дверь / Фото полиция Черниговской области

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Сообщение от полиции Черниговской области

Полицейские задержали черниговца, стрелявшего из ружья в подъезде дома. Полиция обезвредила мужчину, открывшего огонь в многоэтажке в Чернигове. Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение от жильцов многоэтажки о том, что их знакомый сосед стреляет из ружья по входной двери. На место происшествия прибыл наряд полиции и спецназовцы. Правонарушителя задержали. Правоохранители изъяли у него ружье и пистолет.