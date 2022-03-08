В Чернигове мужчина стрелял из ружья по двери: его задержали
Источник:Полиция Черниговской области
Полиция Чернигова задержала мужчину, который стрелял по входной двери в многоэтажке. Зачем он это делал – пока неизвестно.
В полицию обратились взволнованные жители, услышавшие выстрелы. Они подтвердили, что это был их сосед.
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На место происшествия прибыл наряд полиции и спецназовцы. Правонарушителя задержали. Правоохранители изъяли у него ружье и пистолет, говорится в сообщении.
Пока правоохранители проверяют, причастен ли мужчина к пророссийским силам. Впоследствии они об этом сообщат.
Мужчина стрелял в дверь / Фото полиция Черниговской области
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Сообщение от полиции Черниговской области