В Чернигове объявили о воздушной опасности

В Чернигове раздаются сирены. Всем жителям города следует поспешить в укрытие.

Около 8:00 утра в Чернигове враг обстрелял Нефтегаз. Из-за этого возник пожар, его тушили более 20 сотрудников ГСЧС.

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В городском совете говорят, что уже сбились со счета – сколько ракет россияне запустили на Черниговщине. Противник умышленно целит по объектам социальной инфраструктуры. Под огнем – даже больницы.

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