В Чернигове объявили воздушную тревогу – раздаются сирены
2 марта 2022 , 12:36Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
В Чернигове сообщили о воздушной тревоге – город находится под риском обстрела. Жителям Чернигова следует как можно быстрее укрыться в укрытиях.
В Чернигове объявлена воздушная тревога – жители города должны как можно быстрее пройти в хранилища.
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Полный текст сообщения:
Внимание! Воздушная тревога! Чернигов! В укрытие!!!
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