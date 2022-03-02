В Чернигове объявили воздушную тревогу – раздаются сирены

2 марта 2022 , 12:36
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Источник:

Черниговская ОВА

В Чернигове сообщили о воздушной тревоге – город находится под риском обстрела. Жителям Чернигова следует как можно быстрее укрыться в укрытиях.

В Чернигове объявлена воздушная тревога – жители города должны как можно быстрее пройти в хранилища.

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Полный текст сообщения:

Внимание! Воздушная тревога! Чернигов! В укрытие!!!

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Автор: Ярослава Прадід