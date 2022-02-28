В Чернигове объявили воздушную тревогу: срочно в укрытие

В Чернигове около 12.00 28 февраля объявили воздушную тревогу. Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.

Оставаться в укрытии нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

Заметьте Ни одна из целей орковского плана не была достигнута, – Данилов

В ночь на 28 февраля оккупанты цинично обстреливали Чернигов. В частности, враг попал в местный детский сад и магазин.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что Россия обстреливает жилые дома Чернигова. Это нарушение норм Международного гуманитарного права.

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