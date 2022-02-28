В Чернигове объявили воздушную тревогу: срочно в укрытие
28 февраля 2022 , 12:06Читати новину українською
Источник:телеграм Суспільне Чернигов
В Чернигове около 12.00 28 февраля объявили воздушную тревогу. Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.
Оставаться в укрытии нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
Заметьте Ни одна из целей орковского плана не была достигнута, – Данилов
В ночь на 28 февраля оккупанты цинично обстреливали Чернигов. В частности, враг попал в местный детский сад и магазин.
В Генштабе ВСУ также сообщили, что Россия обстреливает жилые дома Чернигова. Это нарушение норм Международного гуманитарного права.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.