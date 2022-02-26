В городе раздаются тревожные сирены. Воздушную тревогу объявили 26 февраля около 17:03. Сохраняйте спокойствие и направляйтесь в укрытие!

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Мэр города Владислав Атрошенко и другие черниговцы помогают Вооруженным силам Украины держать оборону. "Мы никогда не сдадим город", – подчеркнул политик.

Отметим, что ранее на Черниговщине украинские защитники нанесли огромные потери врагу ракетным ударом. Артиллеристы накрыли колонну вражеской техники в районе Городни.

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