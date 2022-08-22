В Чернигове в торговых центрах не обнаружили взрывчатых предметов

О поступлении сообщения о заминировании торговых центров в Чернигове рассказал представитель Главного управления ГСЧС в области Александр Ивченко.

Кстати На фоне визита Эрдогана и генсека ООН в ряде городов Украины поступили вызовы о "заминировании"

Правоохранителям поступило сообщение, что заминировали черниговские торговые центры Голливуд, ЦУМ и Рояль. После этого все три торговых центра оцепила полиция и на местах работали правоохранители, спасатели и военные.

В пресс-службе полиции Черниговской области сообщили, что все объекты проверили и никаких взрывных или подозрительных предметов не обнаружили.

В Одессе проверяют информацию о минировании

В то же время, местное издание "Думская" сообщает, что в Одессе около 17 часов "заминировали" все торговые центры. В частности, эвакуировали всех посетителей ТЦ "Афина".

Полицейские и спасатели проверяют информацию о минировании. Пока что поводов для беспокойства нет,

– говорится в сообщении.

СБУ разоблачила хакеров, терроризировавших Украину сообщениями о "минировании"

Отметим, что СБУ разоблачила и остановила деятельность хакеров, терроризировавших Украину массовыми сообщениями о "минировании".

В течение двух последних лет два региональных руководителя группы анонимных минеров "FR Destructor" отправили массу ложных сообщений о минировании в разных регионах Украины.

Служба безопасности Украины сообщила, что злоумышленники особенно активизировали свою деятельность в преддверии широкомасштабного вторжения россии в Украину.

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