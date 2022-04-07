В Чернигове осталось от 80 до 95 тысяч жителей из 290 тысяч: бизнес не работает

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что в городе осталось от 80 до 95 тысяч человек из 290 тысяч.

Согласно информации, по данным мобильных телефонов, сегодня в Чернигове 87 590 жителей.

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"Конечно, не у всех работают телефоны, но есть карточки, как минимум, мобильных телефонов. Поэтому, эту цифру с точностью до 10% можно считать, как соответствующую действительности. Она может быть от 80 до 95 тысяч, примерно такое разгон", – сообщил Владислав Атрошенко.

Кроме того, городской голова отметил, что в настоящее время в городе не работает бизнес, поэтому нет налоговых поступлений.

"Я мечтаю, как городской голова, чтобы у нас хотя бы в следующем месяце возобновили работу 9% бизнеса. Конечно, есть очень серьезная проблема возобновления работы предприятия, но мы верим в то, что это произойдет", – добавил Атрошенко.

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