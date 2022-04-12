В Чернигове под завалами дома спасатели нашли тело человека
12 апреля 2022 , 13:29Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты безжалостно разрушили Чернигов. Спасатели там продолжают разбирать завалы.
Работникам ГСЧС приходится доставать тела из-под завалов. Сообщили об еще одном таком факте.
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Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Под обломками обнаружили тело человека,
– говорится в сообщении.
К работам привлекли 37 человек и 5 единиц техники ГСЧС.
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