В Чернигове под завалами дома спасатели нашли тело человека

Российские оккупанты безжалостно разрушили Чернигов. Спасатели там продолжают разбирать завалы.

Работникам ГСЧС приходится доставать тела из-под завалов. Сообщили об еще одном таком факте.

К теме В город пока не возвращайтесь, – Чаус призвал не ехать в Чернигов и предупредил о минировании

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Под обломками обнаружили тело человека,

– говорится в сообщении.

К работам привлекли 37 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы: смотрите видео

Вы должны знать, что Россия заранее готовилась к геноциду украинцев: смотрите видео