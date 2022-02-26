В Чернигове в районе Эпицентра враг применяет "Грады"
26 февраля 2022 , 12:46Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В Чернигове около 12:40 26 февраля в районе Эпицентра враг применил "Грады". Людей призвали срочно бежать в укрытие.
Очевидец рассказал, что в областной больнице выбиты окна. Металлопластиковые – выстояли. Однако окна в деревянных рамках – повылетали. Это произошло в помещениях хирургического корпуса, старой котельной и пищеблока.
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В районе эпицентра враг применяет системы Град. Всем в укрытие,
– говорится в сообщении.
В течение 26 февраля сирена в Чернигове звучала:
- около 09:30;
- около 12:30.
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