В Чернигове в районе Эпицентра враг применяет "Грады"

В Чернигове около 12:40 26 февраля в районе Эпицентра враг применил "Грады". Людей призвали срочно бежать в укрытие.

Очевидец рассказал, что в областной больнице выбиты окна. Металлопластиковые – выстояли. Однако окна в деревянных рамках – повылетали. Это произошло в помещениях хирургического корпуса, старой котельной и пищеблока.

Заметьте Ахтырка – под контролем ВСУ

В районе эпицентра враг применяет системы Град. Всем в укрытие,

– говорится в сообщении.

В течение 26 февраля сирена в Чернигове звучала:

около 09:30;

около 12:30.

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