Снаряд попал в админздание. В корпусах районной больницы вылетели окна. Информацию о погибших и травмированных предоставят впоследствии.

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Ранее была информация о том, что российские оккупанты обстреляли Черниговскую районную больницу.

Как оказалось, крылатая ракета не попала в здание больницы. Но вылетели окна,

– сообщили журналисты Общественного.

Последствия обстрела в Чернигове:

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