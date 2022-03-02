Снаряд попал в админздание. В корпусах районной больницы вылетели окна. Информацию о погибших и травмированных предоставят впоследствии.
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Ранее была информация о том, что российские оккупанты обстреляли Черниговскую районную больницу.
Как оказалось, крылатая ракета не попала в здание больницы. Но вылетели окна,
– сообщили журналисты Общественного.
Последствия обстрела в Чернигове:
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