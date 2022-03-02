Снаряд влучив в адмінбудівлю. У корпусах районної лікарні повилітали вікна. Інформацію щодо загиблих і травмованих нададуть згодом.
До теми Ще один злочин: жахливі фото обстрілу житлового масиву Чернігова
Раніше була інформація про те, що російські окупанти обстріляли Чернігівську районну лікарню.
Як виявилось, крилата ракета таки не потрапила в будівлю лікарні. Але повилітали вікна,
– повідомили журналісти Суспільного.
Наслідки обстрілу у Чернігові:
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