О разрушении музея сообщили в соцсетях. Это здание выстояло во время Второй мировой войны, однако не пережило русского нашествия.
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Музей устоял во Вторую мировую войну
Также Музею украинских древностей удалось остаться невредимым при обстрелах большевиков в 1918 – 1919 годах.
Также ночью 11 марта захватчики нанесли авиаудар по стадиону имени Гагарина в областном центре. Уже известно о не менее 2 погибших и нескольких травмированных. Поисково-спасательные работы продолжаются. Прошлись россияне и по местной библиотеке, от которой остались только развалины.
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Как прошла ночь 11 марта в областях Украины: видео