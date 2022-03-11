Про руйнування музею повідомили у соцмережах. Ця будівля вистояла під час Другої світової війни, проте не пережила російської навали.

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Музей встояв у Другу світову війну

Також Музею українських старожитностей вдалось залишитись неушкодженою під час обстрілів більшовиків у 1918 – 1919 роках.

Також вночі 11 березня загарбники здійснили авіаудар по стадіону імені Гагаріна в обласному центрі. Вже відомо про щонайменше 2 загиблих та кількох травмованих. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Пройшлись росіяни і по місцевій бібліотеці, від якої залишились лише руїни.

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