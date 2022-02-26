В Чернигове раздается сирена
26 февраля 2022 , 12:36Читати новину українською
Источник:"Суспильне"
В Чернигове объявили воздушную тревогу. Раздаются сирены. Всем немедленно следует уходить в укрытие.
Заметим, что до этого воздушная тревога в Чернигове была около 9:20. Ее сняли спустя 30 минут.
Кстати В Сумах продолжаются бои в окрестностях города
Жителей Чернигова просят внимательно следить за новыми сообщениями. Если вы слышите выстрелы или взрывы, нужно находиться в хранилище или в другом месте.
Следует помнить о своей безопасности.