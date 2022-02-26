В Чернигове раздается сирена

В Чернигове объявили воздушную тревогу. Раздаются сирены. Всем немедленно следует уходить в укрытие.

Заметим, что до этого воздушная тревога в Чернигове была около 9:20. Ее сняли спустя 30 минут.

Кстати В Сумах продолжаются бои в окрестностях города

Жителей Чернигова просят внимательно следить за новыми сообщениями. Если вы слышите выстрелы или взрывы, нужно находиться в хранилище или в другом месте.

Следует помнить о своей безопасности.