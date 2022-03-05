В Чернигове и Житомире раздается воздушная тревога
5 марта 2022 , 06:54Читати новину українською
Источник:телеграм Вячеслава Чауса
В Чернигове около 06:52 5 марта прозвучал сигнал воздушной тревоги. Местных жителей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
В Житомире об опасности предупредили в 06:58. Людей также попросили срочно идти в укрытие.
Заметьте Фото обстрелянного дома в Чернигове – на первой полосе The New York Times
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать правилом – нельзя. Оно спасает жизнь.
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