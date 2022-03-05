В Чернигове и Житомире раздается воздушная тревога

В Чернигове около 06:52 5 марта прозвучал сигнал воздушной тревоги. Местных жителей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

В Житомире об опасности предупредили в 06:58. Людей также попросили срочно идти в укрытие.

Заметьте Фото обстрелянного дома в Чернигове – на первой полосе The New York Times

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать правилом – нельзя. Оно спасает жизнь.

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