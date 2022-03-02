В Чернигове и Сумах объявили воздушную тревогу – отправляйтесь в укрытие

В Чернигове и Сумах раздаются сирены. Важно всем немедленно перебраться в укрытие.

Утро началось беспокойно для жителей Чернигова и Сум. Приблизительно в 7:39 в городах объявлена воздушная тревога.

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Для собственной безопасности рекомендуем сразу же перебраться к укрытиям и не выходить оттуда, пока не услышите сигнал об отбое.

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