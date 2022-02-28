В Чернигове также воздушная тревога
28 февраля 2022 , 23:26Читати новину українською
Источник:телеграм Госспецсвязи
В Чернигове около 11:20 28 февраля снова раздается воздушная тревога. Людей призывают срочно идти в укрытие.
Отметим, что в укрытии необходимо находиться до тех пор, пока не раздастся отбой тревоги. Соблюдение правила спасет жизнь.
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Воздушная тревога, Чернигов!,
– говорится в сообщении.
К слову, на Черниговском направлении украинские военные отбили у оккупантов очередную технику и оружие. На этот раз удалось захватить 4 КамАЗа. Детали – в статье.
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