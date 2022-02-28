В Чернигове также воздушная тревога

В Чернигове около 11:20 28 февраля снова раздается воздушная тревога. Людей призывают срочно идти в укрытие.

Отметим, что в укрытии необходимо находиться до тех пор, пока не раздастся отбой тревоги. Соблюдение правила спасет жизнь.

К теме Объявили воздушную тревогу в Черновцах и Хмельницком: все в укрытие

Воздушная тревога, Чернигов!,

– говорится в сообщении.

К слову, на Черниговском направлении украинские военные отбили у оккупантов очередную технику и оружие. На этот раз удалось захватить 4 КамАЗа. Детали – в статье.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.