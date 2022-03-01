В Чернигове – тревога, всем в укрытия
1 марта 2022 , 12:02Читати новину українською
Примерно в 12:00 1 марта в Чернигове сообщили о тревоге. Всем жителям следует немедленно идти в укрытия.
Людей просят оставаться в укрытиях, пока не прозвучит сигнал об отмене тревоги.
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Тревога в Чернигове
В Чернигове 1 марта в 11:59 сообщили о воздушной тревоге. Всем немедленно следует направляться в укрытия.
Напомним, предыдущий раз сирены в городе выли менее чем полчаса назад – в 11:35.
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