В Чернигове водитель выгнал из маршрутки ветерана АТО, потерявшего ногу на Донбассе: фото, видео

Молодой ветеран войны на Донбассе хотел воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте в Чернигове. Он показал удостоверение инвалида, поскольку мужчина потерял ногу на войне. Однако водитель маршрутки его выгнал, а впоследствии поплавитился за свой поступок.

Ветеран АТО Владислав Шатило на следующий день после инцидента вернулся к водителю, чтобы выяснить причины таких действий, рассказал друг военного Александр Тарнавский в фейсбуке.

Читайте также В Кропивницком ветераны АТО отказались от льгот на проезд

Детали инцидента

Александр Тарнавский добавил, что водитель не только отказал в проезде военному, но и начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке.



Ветеран потерял ногу на Донбассе / Скриншот из видео

На следующий день ветеран АТО и водитель встретились снова. Маршрутчик оправдывался, что он такой же, как и участник войны на Донбассе. Водитель утверждал, что якобы прекрасно все понимает, потому что сам был в Багдаде.

Как завершился конфликт

На видео видно, что участники конфликта долго спорили, а потом устроили драку.

В конце ролика водитель стоит в разорванной кофте с синяками на лице и уверяет, что больше так делать не будет. Ветеран проучил маршрутчика и призвал соответственно вести себя со всеми его собратьями.



Водитель после разговора с ветераном АТО / Скриншот с видео

Уже после прекращения съемки водитель начал кричать нецензурную брань, а затем скрылся в неизвестном направлении, оставив автобус открытым.

В Чернигове водитель выгнал из маршрутки ветерана АТО, который потерял ногу на Донбассе: видео